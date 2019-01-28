Жительница Карелии осталась без телефона после юбилея подруги

В полицию Петрозаводска обратилась жительница Суоярви с заявлением о краже телефона, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что приехала в Петрозаводск в гости к подруге на юбилей. В день происшествия жительница Карелии оставила телефон в квартире, а сама вместе с именинницей уехала в ресторан. Вернувшись обратно, женщина обнаружила, что гаджета исчез.

Сотрудники полиции установили подозреваемую, 30-летнюю петрозаводчанку. Она знакома с дочерью хозяйки квартиры и в тот вечер подвозила ее и гостей домой после праздника. Воспользовавшись моментом, когда никого не было рядом, она похитила телефон, оставленный в прихожей.

На женщину завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Похищенный мобильный телефон изъят и возвращён хозяйке.