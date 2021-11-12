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Жительница Карелии открыла цирковую студию в Суоярви

Новости. Общество
15:35, 17 Ноября 2021
фото: фотоматериалы газеты «Суоярвский вестник»

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«Цирковая студия «Движение» появилась в карельском городе Суоярви.

Жительница Суоярви Евгения Козлова открыла в родном городе цирковую студию. Об этом информирует «Центр социальной работы Республики Карелия».

В конце сентября Евгения Козлова обратилась в суоярвское отделение «Центра социальной работы Республики Карелия» с заявлением об оказании государственной помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Она представила бизнес-план «Цирковая студия «Движение».

Межведомственная комиссия единогласно приняла положительное решение, а уже в октябре Козловой была предоставлена помощь в размере 250 тысяч рублей. Аналогичная помощь была ранее предоставлена Евгении агентством занятости населения.

Сейчас педагог готовится к открытию студии. На полученные от государства средства закуплены снаряды, реквизит и спортивный инвентарь. Студия уже открыла свои двери посетителям на базе «Культурно-досугового центра Суоярвского городского поселения». Сейчас Евгения Козлова формирует группы: «младшую — от 3-7 лет», «среднюю — от 7-11 лет» и «старшую — от 12 лет». Торжественное открытие студии планируется на конец ноября.

Евгения Козлова -  уроженка Суоярви. В 2016 году она окончила Суоярвскую среднюю школу, а в 2019 году защитила дипломную работу по танцевально-двигательной терапии, получила диплом Колледжа культуры и искусств Республики Карелия. Организатор студии имеет право работать педагогом дополнительного образования в сфере культуры и искусств. Кроме этого в 2021 году Козлова прошла обучение в Центре Циркового Искусства «Airdance» и является сертифицированным инструктором по воздушной гимнастике, приняла участие в Сибирской Жонглерский Конвенции в городе Новосибирск (имеет диплом участника, удостоверяющий успешное прохождение мастер-классов), участвовала в Чемпионате России по боевому жонглированию в  Москве. Также молодой педагог прошла обучение и получила удостоверение по оказанию первой медицинской помощи.

Ранее о планах Евгении Козловой открыть цирковую студию говорил губернатор Артур Парфенчиков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2021-11-17 16:35:46
Надо привлекать туда педроссов . Они как рот откроют , то народ сначала дрожит от страха ..потом заходится в истеричном смехе. Лучших клоунов... подковерных.... не найти по всей стране

:)
Полезный
2021-11-17 15:49:13
Шах и мат навальнятам и ихним подстрекателям
Гость
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