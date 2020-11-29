Жительница Карелии переписала данные банковских карт соседки и устроила онлайн-шопинг

В Сегеже женщина воспользовалась невнимательностью соседки по общежитию и отоварилась за ее счет на 14, 5 тысяч рублей.

В полицию Сегежи обратилась 43-летняя местная жительница. Кто-то совершал покупки на известной торговой площадке за ее счет. Ущерб составил более 14 500 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские нашли подозреваемую – 27-летнюю сегежанку, соседка потерпевшей. Она рассказала, что как-то вышла на общую кухню в общежитии, когда там собралась компания друзей заявительницы. Увидев на столе банковскую карту, она переписала данные. А после – использовала их при покупке товаров через интернет, где не требовались коды из смс. Так она заказала мобильный телефон, рюкзак, фотообои, кронштейн и наручные часы.

Через некоторое время она также переписала данные новой банковской карты. И на том же сайте приобрела гирлянды, искусственные цветы, пинцет, бижутерию, нижнее белье и другие товары за счет соседки.

В ходе обыска часть заказанных вещей была изъята по месту жительства подозреваемой. Однако, часть товаров еще не была доставлена, а мобильный телефон уже был разбит и продан.

По фактам краж возбуждены уголовные дела.

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