890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Очередной рекорд по числу заразившихся COVID-19 поставлен в Карелии: 427 инфицированных за сутки 17
Сегодня 08:53
Новогодние народные гуляния в Карелии не попадут под "антивирусные" запреты 9
Сегодня 10:00
Врач опроверг мнение, что борьбу со старением нужно начинать с 40 лет
29.11.2020 21:40
Мэрия ликвидирует еще одну автостоянку в центре Петрозаводска 11
Сегодня 07:15
Вилами по воде 1
Сегодня 10:29
Специалисты назвали признаки поддельной воды в бутылках
29.11.2020 19:40

Жительница Карелии переписала данные банковских карт соседки и устроила онлайн-шопинг

Новости. Криминал
16:34, 30 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Анастасия Осипова
Загрузка...

В Сегеже женщина воспользовалась невнимательностью соседки по общежитию и отоварилась за ее счет на 14, 5 тысяч рублей.

В полицию Сегежи обратилась 43-летняя местная жительница. Кто-то совершал покупки на известной торговой площадке за ее счет. Ущерб составил более 14 500 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские нашли подозреваемую – 27-летнюю сегежанку, соседка потерпевшей. Она рассказала, что как-то вышла на общую кухню в общежитии, когда там собралась компания друзей заявительницы. Увидев на столе банковскую карту, она переписала данные. А после – использовала их при покупке товаров через интернет, где не требовались коды из смс. Так она заказала мобильный телефон, рюкзак, фотообои, кронштейн и наручные часы.

Через некоторое время она также переписала данные новой банковской карты. И на том же сайте приобрела гирлянды, искусственные цветы, пинцет, бижутерию, нижнее белье и другие товары за счет соседки.

В ходе обыска часть заказанных вещей была изъята по месту жительства подозреваемой. Однако, часть товаров еще не была доставлена, а мобильный телефон уже был разбит и продан.

По фактам краж возбуждены уголовные дела.

Ранее мужчина пропил деньги, украденные с банковской карты петрозаводчанки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
23.11.2020, 13:10
Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус

Аналитика

Сегодня 14:53
Обществоведение
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
Министерство национальной и региональной политики Карелии отметило благодарственным письмом учредителя Офтальмологического центра республики Олега Ковригина.
Вилами по воде 1
Сегодня 10:29
В чем подозревают Белугу 13
25.11.2020 15:15
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:37
Личное мнение
Включите "режим сбережения энергии"
Медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева рассказала, как эпидемия коронавируса изменила людей и посоветовала, как жить в новой реальности.
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
"Должен быть закон – никаких совмещенных уроков" 3
23.11.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»