Жительница Карелии по суду с лихвой вернула деньги за пахнущие стулья

Потребитель из республики заказала стулья, но те пришли с неприятным запахом.

В Управлении Роспотребнадзора Карелии сообщили о защите прав потребителя в республике. Жительница республики заключила договор с компанией о продаже через интернет-площадку 4 барных стульев. Стулья пришли по адресу, но, как пожаловалась покупатель, с недостатком — стойким неприятным запахом. Женщина написала несколько заявок на возврат денег, но продавец не стал их рассматривать.

Тогда женщина обратилась в региональное Управление Роспотребнадзора. Там продавцу объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Компания рассмотрела обращение и вернула деньги за 3 стула.

Но за четвертый деньги продавец так и не вернул. Жительница Карелии вновь обратилась в Роспотребнадзор, и теперь ее интересы отстаивались уже в суде. Мировой суд удовлетворил заявление и взыскал с продавца 49 тысяч 638 рублей с учетом неустоек, штрафа и причиненного морального вреда.