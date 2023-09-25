Жительница Карелии поблагодарила следователя кондопожской полиции

Женщина отметила профессионализм и чуткость сотрудника.
Министру внутренних дел Карелии генерал-майору полиции Дмитрию Сергееву поступило благодарственное письмо на имя заместителя начальника следственного подразделения Кондопожского района подполковника юстиции Павла Шашкина, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
Женщина в письме рассказала, что Павел Сергеевич Шашкин расследовал уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб её отец. Автор письма отметила профессионализм сотрудника полиции в работе над расследованием, а также его чуткость в общении с родственниками, переживавшими потерю близкого человека.
«Я от имени мамы и всей нашей семьи хочу выразить благодарность следователю Павлу Сергеевичу Шашкину за серьезное отношение к работе и своему профессиональному долгу, за чуткое и неравнодушное отношение к близким погибшего», — написала жительница Карелии в письме.
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