Жительница Карелии поблагодарила следователя кондопожской полиции

Женщина отметила профессионализм и чуткость сотрудника.

Министру внутренних дел Карелии генерал-майору полиции Дмитрию Сергееву поступило благодарственное письмо на имя заместителя начальника следственного подразделения Кондопожского района подполковника юстиции Павла Шашкина, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

«Я от имени мамы и всей нашей семьи хочу выразить благодарность следователю Павлу Сергеевичу Шашкину за серьезное отношение к работе и своему профессиональному долгу, за чуткое и неравнодушное отношение к близким погибшего», — написала жительница Карелии в письме.