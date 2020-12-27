Жительница Карелии поблагодарила врачей "ковидного" роддома за спасение своей доченьки

Врачи роддома на улице Луначарского приняли роды у "ковидной" роженицы и спасли младенца.

В Минздрав Карелии обратилась жительница Карелии и поблагодарила врачей родильного дома на улице Луначарского за спасение своей доченьки.

"В четверг, 24 декабря, я рожала в родильном доме на ул. Луначарского (с положительным тестом на Ковид). Роддом старенький, но персонал замечательный. Хочу выразить благодарность врачам, работающим в такой непростой период. Особенно бригаде, которая принимала роды. Быстрота решений спасла мне доченьку. Отношение к роженицам самое чуткое. Условия их работы я понимаю, что самые сложные костюмы круглосуточно, маски, очки. Это действительно специалисты высокого уровня и высокого человеческого отношения", – написала счастливая мама.