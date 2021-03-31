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Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи

Новости. Общество
07:15, 01 Апреля 2021
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Сегежанка в приемной президента в Москве подняла вопросы о жизни родного города.

В паблике "Сегежа слушает" опубликовано сообщение сегежанки Натальи Тойвонен, которая рассказала, что 30 марта побывала в Москве, где посетила приемную президента Путина.

По словам Натальи, в приемной президента она подняла вопросы о жизни города в общем: о больнице, о проблемах ЖКХ и экологии, о работе местных властей.

"Все мои доводы, отписки из министерств, обращения горожан приняты к рассмотрению! Также мною написаны обращения лично В.В. Путину по каждому пункту. Все собранные документы по личным делам горожан мною разосланы в разные ведомства: уполномоченный по делам президента помог мне правильно всё сделать, - рассказала Наталья Тойвонен. - Нашими проблемами заинтересовались! Надеюсь, что нам помогут".

Сегежанка заявила, что не остановится в поиске правды: если через месяц не будет никаких действий, то она снова намерена обращаться к президенту, "но немного по другой схеме".

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