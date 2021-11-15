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Жительница Карелии получила квартиру благодаря настойчивости судебных приставов

Новости. Общество
10:11, 27 Декабря 2021
фото: © freepik

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В Пудоже местная администрация, несмотря на обращение в суд, выделила квартиру жительнице города, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов Пудожского района находилось исполнительное производство — представители районной администрации были обязаны предоставить жилье местной жительнице.

Ранее суд предоставил администрации отсрочку исполнения рещения, но и после окончания срока жилье женщине предоставлено не было. Судебный пристав постановил взыскать исполнительский взор и установил новый срок для поиска жилплощади.

Администрация попыталась обжаловать действия пристава, но суд отказал в удовлетворении требований местных властей. После этого пудожская мэрия начала активно искать жилье для местной жительницы, и в результате выделила женщине однокомнатную благоустроенную квартиру в Пудоже.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-27 10:45:57
Сомневаюсь, приставы не виноваты. "Он сам пришел".©
Leopol'd
2021-12-27 10:35:05
Даже от приставов бывает польза! Волшебство!!!
Гость
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