Жительница Карелии получила срок за насилие в отношении представителя власти

Беломорский районный суд приговорил женщину к условному сроку.

Женщину признали виновной в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей по пресечению ее противоправных действий.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком.