Жительница Карелии попалась на хитроумную уловку мошенников

В Питкярантском районе от действий мошенников пострадала 54-летняя горожанка, сообщает МВД Карелии.

В отделение полиции Питкярантского района обратилась 54-летняя местная жительница. Она рассказала, что поверила в историю мошенника, в результате чего лишилась 90 тысяч рублей.

Ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что по ошибке перевел на её счет 90 тысяч рублей и попросил женщину вернуть деньги. Ранее она уже сталкивалась с похожей ситуацией – некоторое время назад ей перевели 1 тысячу рублей, и тогда она вернула деньги владельцу.

Женщина упомянула, что проверила в банкомате, действительно ли поступали средства. Она увидела крупную сумму на счете, происхождение которой не вспомнила, и только после этого последовала инструкциям незнакомца и перевела ему 90 тысяч. По окончании телефонного разговора мужчина убедил жительницу Карелии выключить мобильный телефон на сутки якобы для завершения перевода. Только спустя время пенсионерка поняла, что её обманули, и обратилась за помощью к правоохранителям.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция напоминает, не спешите совершать операции со своими средствами. Тщательно проверяйте всю полученную от незнакомцев информацию. Не нужно совершать переводы и одновременно разговаривать по телефону с неизвестными лицами.