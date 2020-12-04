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Жительница Карелии попыталась "остановить мошенников", но сама попалась в их сети

Новости. Криминал
12:51, 05 Декабря 2020
фото: avito
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Мошенник, представившийся высокопоставленным сотрудником МВД, обратился к своей жертве с просьбой помочь задержать злоумышленников, и она ему поверила.

Об этой уловке преступников рассказали в МВД Карелии.

Лже-сотрудник полиции сообщил женщине, что мошенники пытались воспользоваться ее деньгами, но преступление можно предотвратить. Для этого пострадавшей необходимо снять с банковской карты все денежные средства и перевести их на продиктованные счета. По словам женщины, сомнений в том, что ей звонит представитель правоохранительных органов, у нее не возникло. Номер телефона соответствовал служебному – цифры были ей знакомы, и звонивший знал ее персональные данные.

Жертва мошенника перевела на указнные счета 50 тысяч рублей. На следующий день он попросил пострадавшую обналичить другой банковский счёт, на котором лежали ещё 30 тысяч рублей. Она выполнила и это указание.

После этого мошенник предложил женщине оформить кредит на 200 тысяч рублей, и только тогда она поняла, что попалась на уловку аферистов.

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