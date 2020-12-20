Жительница Карелии потеряла свыше миллиона рублей, став участницей секретной спецоперации

В Кондопожском районе девушка потеряла более миллиона рублей, поверив аферистам, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратилась 26-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности банка. Он сообщил, что неизвестные оформили на ее имя кредит в размере 240 тыс. рублей, и попросил назвать для сверки данные банковской карты и иные сведения. В целях безопасности он рекомендовал обналичить денежные средства и перевести их на другой, защищённый счёт – это поможет в поимке преступников.

Девушка зашла в онлайн-сервис и убедилась, что у нее появились долговые обязательства. Вскоре с ней связался другой мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил собеседнице, что она стала участницей секретной спецоперации, поэтому должна четко выполнить все инструкции. Девушка сделала все, о чем ее просили, но на этом лжесотрудники не остановились и убедили ее оформить на себя еще один кредит в сумме 940 тыс. рублей.

Чтобы направить эти деньги на "безопасный" счёт, жительнице Кондопожского района пришлось ехать в Петрозаводск – только там был подходящий для перевода терминал. По дороге пришло осознание того, что все происходящее похоже на аферу. В настоящий момент полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии напоминает жителям региона: работники банка не запрашивают данные, при помощи которых можно получить доступ к банковскому счёту. Они не обращаются с просьбой о переводе кому-либо денежных средств. Если неизвестный в трубке просит выполнить вышеперечисленные действия, немедленно завершите разговор.