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Жительница Карелии потеряла свыше миллиона рублей, став участницей секретной спецоперации

Новости. Общество
09:47, 21 Декабря 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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В Кондопожском районе девушка потеряла более миллиона рублей, поверив аферистам, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратилась 26-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности банка. Он сообщил, что неизвестные оформили на ее имя кредит в размере 240 тыс. рублей, и попросил назвать для сверки данные банковской карты и иные сведения. В целях безопасности он рекомендовал обналичить денежные средства и перевести их на другой, защищённый счёт – это поможет в поимке преступников.

Девушка зашла в онлайн-сервис и убедилась, что у нее появились долговые обязательства. Вскоре с ней связался другой мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил собеседнице, что она стала участницей секретной спецоперации, поэтому должна четко выполнить все инструкции. Девушка сделала все, о чем ее просили, но на этом лжесотрудники не остановились и убедили ее оформить на себя еще один кредит в сумме 940 тыс. рублей.

Чтобы направить эти деньги на "безопасный" счёт, жительнице Кондопожского района пришлось ехать в Петрозаводск – только там был подходящий для перевода терминал. По дороге пришло осознание того, что все происходящее похоже на аферу. В настоящий момент полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии напоминает жителям региона: работники банка не запрашивают данные, при помощи которых можно получить доступ к банковскому счёту. Они не обращаются с просьбой о переводе кому-либо денежных средств. Если неизвестный в трубке просит выполнить вышеперечисленные действия, немедленно завершите разговор.

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