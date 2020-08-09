Жительница Карелии потратила краденые деньги на стиральную машинку

В полицию Олонецкого района обратилась 53-летняя жительница одного из поселков, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили, что это произошло после того, как заявительница попросила молодую знакомую сходить за покупками.



Женщина дала 33-летней знакомой карту и попросила купить продукты. Но вместо этого в сельском магазине был внесен первоначальный взнос за стиральную машину – 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии согрешил во время служебной командировки.