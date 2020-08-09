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Жительница Карелии потратила краденые деньги на стиральную машинку

Новости. Криминал
12:26, 10 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию Олонецкого района обратилась 53-летняя жительница одного из поселков, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили, что это произошло после того, как заявительница попросила молодую знакомую сходить за покупками.

Женщина дала 33-летней знакомой карту и  попросила купить продукты. Но вместо этого в сельском магазине был внесен первоначальный взнос за стиральную машину – 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. 

Ранее житель Карелии согрешил во время служебной командировки.

 

 

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Комментарии

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кир
2020-08-10 12:28:54
Пофиг их тряпки и куклы.
Гость
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