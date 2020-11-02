Жительница Карелии познакомилась с молодым человеком в кафе и обокрала его

В Олонце местная жительница украла из автомобиля мужчины рюкзак с документами, продукты и кредитную карту, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Олонецкого района поступило заявление от 21-летнего горожанина. Из его машины был похищен рюкзак, в котором находились документы, продукты и кредитная карта.

Как выяснилось, 18 октября вечером молодой человек решил встретиться с другом в кафе. Машину он припарковал неподалеку от заведения и оставил открытой. По возвращении обнаружил, что пропал рюкзак с документами и кредиткой, он сразу позвонил в банк, чтобы заблокировать карту. Деньги ему удалось спасти.

Сотрудники полиции изучили запись камеры видеонаблюдения и установили, что к хищению причастна 30-летняя местная жительница, ранее не имевшая проблем с законом.

Девушка также находилась в кафе некоторое время и даже познакомилась с потерпевшим, но затем ушла. Она дала признательные показания и вернула похищенное.



Возбуждено уголовное дело.