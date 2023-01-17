Жительница Карелии пробила ножом грудь своего знакомого и оказалась за решеткой

В Кеми расследуют уголовное дело о покушении на убийство, рассказали в Следкоме Карелии.

Сотрудники регионального Следкома расследуют уголовное дело в отношении жительницы Кеми.



Женщину обвиняют в покушении на убийство. По версии следствия, в январе нетрезвая кемлянка в своей квартире поссорилась со своим 35-летним накомым.



Женщина взялась за нож и ударила приятеля в грудь, причинив проникающее ранение. Мужчина выжил, поскольку ему вовремя оказали медпомощь, пишет Следком Карелии.

На время предварительного расследования кемлянку поместили под арест. Расследование продолжается.