Жительница Карелии продала квартиру и перевела мошенникам все вырученные деньги

Мошенник представился сотрудником службы безопасности банка и выманил у жительницы Карелии полтора миллиона рублей, полученных ею после продажи квартиры.

Телефонные мошенники обманули 58-летнюю женщину и похитили крупную сумму денег с ее банковского счета. Жительница Карелии сама перевела деньги злоумышленникам и затем обратилась в отделение полиции в Костомукше. Об этом информирует МВД по Карелии.

Пострадавшая рассказала полицейским, что за пределами республики продала квартиру и вырученные средства, 1,5 млн рублей, хранила на банковском счете. Накануне ей позвонил человек, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что неизвестные пытаются завладеть ее деньгами.

Звонивший пояснил, что разговор будет долгим и костомукшанке необходимо приобрести внешний аккумулятор для мобильного телефона, чтобы тот не разрядился. Женщина приобрела требуемую вещь и по настоянию мошенника обналичила все средства, хранившиеся на счетах. Затем под диктовку злоумышленника она перевела их через банкомат на разные абонентские номера. Когда все средства были переведены, мошенники прекратили разговор и более на звонки женщины не отвечали.

Горожанка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

Ранее мошенники вынудили директора фирмы в Карелии купить билет в несуществующий театр.