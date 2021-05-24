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Жительница Карелии, пытаясь вернуть похищенные в интернете деньги, потеряла еще 100 тысяч рублей

Новости. Криминал
11:10, 25 Мая 2021
фото: © pixabay.com

Пострадавшая ранее от аферистов 56-летняя сегежанка вновь попала в сети мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежскому району обратилась 56-летняя горожанка. Она уже не раз становилась жертвой мошенников, однако продолжает переводить деньги незнакомцам.

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В этом случае женщине позвонил неизвестный, который представился работником одной из европейских организаций. Мужчина сообщил, что поможет ей вернуть деньги — 830 тысяч рублей, о мошенническом хищении которых она уже заявляла в полицию ранее. По легенде звонившего, деньги находились на фондовой бирже и их необходимо было вывести через вновь созданный криптокошелек.

Сегежанка последовала всем инструкциям звонивших, создала кошелек, перевела на него 50 тысяч рублей комиссии, а также 40 тысяч рублей за работу сотрудников, которые должны были вывести её средства. Ведь сама женщина этого сделать якобы не имела права.

Но возникло еще одно препятствие: ей сообщили, что теперь требуется справка в налоговую службу. Иначе ни денег, ни уплаченной комиссии женщине не видать. За выдачу такой справки аферисты потребовали еще 90 тысяч рублей. Однако женщина, наконец, опомнилась и перестала переводить им деньги.

В надежде вернуть деньги она обратилась в юридическую компанию, которую нашла в сети. Ей обещали помочь и обратиться во все инстанции, чтобы вернуть средства. А если деньги ей возвратить не удастся, то юристы вернут средства, затраченные на их услуги. Женщина оплатила без малого 37 тысяч рублей и, не глядя, подписала договор с фирмой. Вот только в нем было указано, что заказчик претензий к оказанным или неоказанным организацией услугам не имеет.

По заявлениям горожанки полиция Сегежи проводит проверки.

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