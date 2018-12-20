Жительница Карелии пыталась украсть четыре бутылки водки

В одном из магазинов Сегежи женщина попалась на краже, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

Попытка украсть товар не удалась. 43-летняя жительница Сегежи попалась на краже. При задержании обнаружилось, что она намеревалась вынести без оплаты четыре бутылки водки и другие продукты на общую сумму 1,5 тысяч рублей.

Задержанную передали полиции.