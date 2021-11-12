Жительница Карелии ради своих пагубных пристрастий прервала путешествие чужой дебетовой карты

Полиция Кеми раскрыла кражу денег с банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района обратилась местная жительница с заявлением о краже трех с половиной тысяч рублей с ее счета.

Сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства кражи и установили подозреваемую. Заявительница когда-то передала дебетовую банковскую карту близкому знакомому. Через некоторое время у него карту одолжил приятель. А у того позаимствовала карту нигде не работающая 27-летняя кемлянка. Именно она, по версии полиции, решила с помощью этой карты получить доступ к иным счетам и сбережениям владелицы.

Проведя определённые манипуляции у банкомата, подозреваемая похитила чужие деньги; потерпевшая же, обнаружив списание, поначалу обратилась с претензией к первому участнику цепочки.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «кража». Деньги кемлянка потратила на свои пагубные пристрастия.