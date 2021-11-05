Жительница Карелии рассталась с возлюбленным, а он украл ее домик

Полиция Костомукши установила, кто украл домик для хозяйственных нужд с участка местной жительницы - вором оказался ее бывший гражданский муж.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
В ходе расследования было установлено, что женщина в период совместного проживания с обвиняемым, приобрела домик для хозяйственных нужд. Позже они расстались, а вскоре она обнаружила, что постройка исчезла.
Как выяснилось, бывший сожитель продал домик своему знакомому, который перевёз его на свой участок.
Материальный ущерб составил 45 тыс. рублей.
Обвиняемый полностью признал вину.
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