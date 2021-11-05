890x80
Реклама

Жительница Карелии рассталась с возлюбленным, а он украл ее домик

Новости. Общество
11:45, 05 Ноября 2021
фото: pixabay

Новости партнеров

Полиция Костомукши установила, кто украл домик для хозяйственных нужд с участка местной жительницы - вором оказался ее бывший гражданский муж.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

В ходе расследования было установлено, что женщина в период совместного проживания с обвиняемым, приобрела домик для хозяйственных нужд. Позже они расстались, а вскоре она обнаружила, что постройка исчезла.

Как выяснилось, бывший сожитель продал домик своему знакомому, который перевёз его на свой участок.

Материальный ущерб составил 45 тыс. рублей.

Обвиняемый полностью признал вину.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
топка
2021-11-05 12:27:07
Чепуха - это гражданский муж, только бизнес. Ты мне - я тебе.
лишьбыпротив
2021-11-05 12:10:20
Сожитель. А она сожительница.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.10.2021, 18:48
Что хотят построить по новому Генплану Петрозаводска: самое важное
29.10.2021, 16:41
В Петрозаводске мужчина добежал до поезда и умер
29.10.2021, 09:07
Скандальный «Невский пассаж» в Петрозаводске сносу не подлежит
04.11.2021, 12:42
В Карелии работников старше 45 лет переводят на дистант
01.11.2021, 14:22
За десять лет из Карелии уехал целый город
30.10.2021, 08:40
Умерла известный в Петрозаводске врач

Аналитика

02.11.2021 12:37
Обществоведение
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 16
Изменения в Генеральном плане Петрозаводска предусматривают выделение множества участков для жилищной, общественно-деловой и промышленной застройки, вписанных в единую концепцию комплексного развития города.
Проценты в рост: власти подсчитают бедность и духовность населения 4
01.11.2021 14:49
Размеры антикризисных микрозаймов для предпринимателей в Карелии увеличены вдвое
01.11.2021 14:48
За десять лет из Карелии уехал целый город 12
01.11.2021 14:22
Надежда Дрейзис: «Мне нечего бояться» 17
01.11.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2021 16:24
Личное мнение
Дата из Смутного времени 6
Почему за полтора десятка лет День народного единства так не стал для многих россиян праздником.
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
«Я — аномалия системы» 13
22.10.2021 10:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»