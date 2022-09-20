Жительница Карелии решила отблагодарить знакомого и осталась без денег

Полиция Медвежьегорска раскрыла кражу в одной из квартир города, сообщили в МВД Карелии.

Выяснилось, что 36-летний ранее судимый житель горожанин вызвался помочь 72-летней знакомой. Мужчина донес ей пакеты с продуктами до дома, а пенсионерка решила отблагодарить его и пригласила на чай.

По версии правоохранителей, когда хозяйка отвлеклась, гость заметил ее кошелек и взял оттуда более 3 тысяч рублей. Попрощавшись, он отправился с чужими деньгами в магазин.

Житель Медвежьегорска сознался в содеянном. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело о краже.