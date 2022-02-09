Жительница Карелии родила троих детей и с помощью господдержки стала фитнес-инструктором

Многодетная мама в Олонце открыла фитнес-центр благодаря государственной социальной помощи, сообщили в Минсоцзащиты Карелии.

Жительница города Олонца Ольга Маркова — многодетная мама, воспитывает троих детей. После заключения социального контракта с Центром социальной работы Ольга стала предпринимателем и открыла собственное дело.

В июле 2021 года Ольга Маркова осталась без работы, состояла на учете в районном Агентстве занятости населения. От знакомых узнала о возможности заключения социального контракта с Центром социальной работы Республики Карелия на мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности.

Создать фитнес-центр Ольга решила потому, что после рождения троих детей у нее появилось желание укрепить здоровье, поддерживать себя в хорошей физической форме. В сентябре прошлого года Ольга Маркова обратилась в Отделение Центра социальной работы в Олонецком районе с заявлением об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, необходимыми документами и бизнес-планом открытия фитнес-центра. Межведомственная комиссия единогласно приняла решение об оказании Ольге государственной социальной помощи. С ней был заключен социальный контракт и выделены средства в размере 250 тысяч рублей.

Ольга зарегистрировалась в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, на предоставленные средства она приобрела необходимое для работы спортивное оборудование, а также оборудовала внутренние помещения спортивного зала — душевую, раздевалку, комнату для детей. Также в рамках социального контракта Ольга прошла обучение по программе дополнительного профессионального образования «Тренер-преподаватель по фитнесу».

Фитнес-центр «Ксения» открыл двери для жителей Олонца, у него есть страница в социальной сети «ВКонтакте», а хобби заявительницы — занятие фитнесом — теперь не просто увлечение, а деятельность, которая приносит стабильный доход семье Ольги.

Минсоцзащиты напоминает, государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется гражданам из малоимущих семей и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума соответствующей социально-демографической группы населения.

Обращаться за получением социальной помощи на основании социального контракта следует в Отделения по работе с гражданами Центра социальной работы Республики Карелия по месту жительства.

Подробную информацию можно получить, задав вопрос в группе Центра социальной работы Республики Карелии в социальной сети «ВКонтакте».