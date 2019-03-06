Жительница Карелии с 6 судимостями вновь оказалась за решеткой

В Олонецком районе женщина вместе с сообщником совершила угон и обокрала знакомого, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Олонецкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении неоднократно (6 раз) судимой 34-летней местной жительницы и ее 26-летнего знакомого, также ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемые распивали спиртные напитки в гостях у своего общего знакомого. После того как хозяин квартиры уснул, они угнали его автомобиль. Гостья помимо этого похитила банковскую карту уснувшего, с помощью которой затем расплачивалась за покупки.

На угнанной машине сообщники доехали до нескольких магазинов, после чего бросили ее на улице.

Впоследствии злоумышленница, действуя по той же схеме, несколько раз доводила потерпевшего до состояния алкогольного сна и похищала его имущество и деньги.

Кроме того, она неоднократно нарушала установленный судом запрет на пребывание в ночное время вне своего жилища и несколько раз привлекалась к административной ответственности за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах.

С учетом рецидива преступлений в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Олонецкий районный суд.