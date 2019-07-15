Жительница Карелии съездила отдохнуть на краденные у брата деньги

Женщина украла у брата 3,2 тысячи евро, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района обратился с заявлением 57-летний мужчина. Он сообщил, что из его квартиры пропала сумма в 3,2 тысячи евро, которую он откладывал на покупку машины.

Как установили полицейские, к краже причастна сестра потерпевшего. Подозреваемая рассказала, что во время совместного застолья ее брат решил похвастать перед ней сбережениями. В этот момент купюры выпали из его рук, и она помогла их собрать. Но при этом деньги родственница вернула не полностью.



Она потратила похищенное на отдых в Санкт-Петербурге.

Возбуждено уголовное дело.