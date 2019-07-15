Жительница Карелии съездила отдохнуть на краденные у брата деньги

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Женщина украла у брата 3,2 тысячи евро, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Сегежского района обратился с заявлением 57-летний мужчина. Он сообщил, что из его квартиры пропала сумма в 3,2 тысячи евро, которую он откладывал на покупку машины.
Как установили полицейские, к краже причастна сестра потерпевшего. Подозреваемая рассказала, что во время совместного застолья ее брат решил похвастать перед ней сбережениями. В этот момент купюры выпали из его рук, и она помогла их собрать. Но при этом деньги родственница вернула не полностью.
Она потратила похищенное на отдых в Санкт-Петербурге.
Возбуждено уголовное дело.
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