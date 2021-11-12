Жительница Карелии случайно попалась на старую мошенническую уловку

Полиция Прионежского района расследует преступление, сообщили в МВД Карелии.

В полицию продолжают поступать заявления от жителей Карелии о мошенниках, которые в интернете выпрашивают деньги от имени их близких, друзей и знакомых.

На этой неделе мошенничество было зарегистрировано в Прионежском районе. В полицию обратилась 46-летняя сельчанка. С её слов, в популярной соцсети ей поступило сообщение от знакомого с просьбой перевести ему деньги. Так как накануне этой переписки приятель одолжил женщине 7 тысяч рублей, жительница Прионежья без доли сомнений вернула ему всю эту сумму на указанный номер счёта. После транзакции она позвонила мужчине, чтобы убедиться, что тот получил деньги. Но выяснилось, что о переводе он слышит впервые — его страницу взломали.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.