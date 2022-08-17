Жительница Карелии со злости испинала автомобиль сожителя и стала фигуранткой уголовного дела

В Беломорске местной жительнице грозит лишение свободы за повреждение автомобиля возлюбленного, сообщили МВД Карелии.

В полицию Беломорского района поступило заявление от жителя города. Он просил привлечь к ответственности бывшую сожительницу, которая повредила принадлежащий ему автомобиль.

Как выяснилось, в один из дней между мужчиной и его подругой возникла ссора. Они долго выясняли отношения, после чего женщина подошла к машине и несколько раз ударила по ней ногой. В результате на дверях появились повреждения, сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение 31-летней подозреваемой было установлено. Она созналась в содеянном.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.