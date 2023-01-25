Жительница Карелии собралась ухаживать за лежачей старушкой и лишилась денег

Полиция Костомукши выясняет обстоятельства очередного мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратилась местная жительница 1962 года рождения, лишившаяся денег после общения по телефону с неизвестным. Женщина рассказала, как все происходила.

Костомукшанка искала подработку. С ней связался некто, представившийся «Анатолием». И предложил ухаживать за его лежачей матерью. Он даже вроде бы перевел деньги — костомукшанка обнаружила смс, что ей якобы зачислена сумма. Затем мужчина начал объяснять, как и на что тратить.

В результате женщина оказалась у банкомата, а 53 тысячи рублей — у неизвестного. В полиции обманутая пенсионерка пояснила, что и сама не поняла, как именно произошла манипуляция.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства происшествия.