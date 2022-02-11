Жительница Карелии сознательно пропила деньги состоятельной односельчанки

В Суоярвском районе селянка нашла сумку с деньгами и не стала отдавать ее хозяйке, а накупила спиртного с закуской и гуляла целый день, сообщили в районной судебной инстанции.

Женщина со своей знакомой прогуливалась по поселку Суоярвского района. У забора, ограждающего территорию одного из домов, подсудимая на земле увидела женскую сумку. Она знала, кому принадлежит потерянная вещь и предположила, что в сумке могут находиться ценные вещи либо деньги, которые можно украсть и пропить.

О том, чтобы вернуть сумку односельчанке, она даже не думала. Обнаружив в чужом кошельке 40 тысяч рублей, подсудимая его похитила, несмотря на уговоры знакомой.

После чего пошла в магазин, где купила продукты и спиртное. В течение дня она распивала спиртные напитки, вечером ее задержали сотрудники полиции, которые пояснили, что она подозревается в хищении денежных средств, принадлежащих жительнице поселка. Подсудимая во всем созналась, написала заявление о явке с повинной, выдала сотрудникам полиции оставшиеся у нее деньги.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно, с испытательным сроком 1 год, а также взыскал в пользу потерпевшей причиненный материальный ущерб.