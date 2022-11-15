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Жительница Карелии спасалась от мошенников и осталась без 80 тысяч рублей

Новости. Криминал
17:20, 08 Декабря 2022
фото: © Александр Полегенько / РИА

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Жертвами дистанционных мошенников в Карели стали еще два человека.

В МВД Карелии рассказали о новых случаях дистанционного мошенничества. Так, полицию обратилась 46-летняя жительница Суоярви: у неё путем обмана похитили 80 000 рублей. В ходе беседы с потерпевшей полицейские выяснили, что мошенники применили в отношении неё стандартную схему обмана. Они позвонили женщине под видом работников банка и сообщили, что неизвестные пытаются от её имени оформить кредит.  Традиционно, к беседе присоединились и мнимые полицейские, которые будто бы подтвердили факт несанкционированной операции и выдали готовый алгоритм действий. Под их руководством жительница Суоярви обналичила все собственные сбережения, а затем перевела их якобы на «резервный» счёт. По факту деньги были зачислены на несколько мобильных номеров, зарегистрированных на неизвестных лиц.

Несколько другим способом был обманут 24-летний житель Сортавалы. В социальной сети ему пришло сообщение якобы со страницы знакомого: тот просил в долг 14 000 рублей. Пользователь перевел необходимую сумму на указанный в переписке номер счета, однако спустя время знакомый написал, что деньги требуются еще. Молодой человек решил узнать, что случилось, и перезвонил приятелю. Тот сообщил, что денег не просил, как выяснилось, его аккаунт взломали.

Ранее сообщалось, лжесотрудник банка заставил юную жительницу Петрозаводска перевести мошенникам 345 тысяч рублей.

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