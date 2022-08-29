Жительница Карелии стала фигурантом уголовного дела, пытаясь забрать свои деньги у должника

В Прионежском районе местная жительница оговорила должника и попала под уголовную статью, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в один из дней марта 57-летняя жительница Прионежья одолжила своему знакомому 5 тысяч рублей, которые последний в оговоренное время не вернул.

С целью заставить мужчину вернуть долг женщина сообщила в полицию о том, что должник избил ее и отобрал деньги.

После разъяснения положений уголовного закона об ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления женщина подтвердила предоставленные ею сведения и собственноручно составила письменное заявление.

В ходе доследственной проверки по данному факту указанная информация была опровергнута, после чего гражданка созналась, что оговорила должника, в связи с чем в отношении нее было возбуждено уголовное дело о ложном доносе.

С учетом позиции государственного обвинителя осужденной назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.