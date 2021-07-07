Реклама
Прислать новость
Банкоматы Сбербанка стали принимать пластиковые карты на переработку
07.07.2021 16:14
В Петрозаводске продолжают благоустраивать незаконный пляж в Песках 7
07.07.2021 16:37
Полыхают заброшенные склады бывшего станкозавода в Петрозаводске (ФОТО) 9
07.07.2021 14:48
В Петрозаводске осуждена директор агентства недвижимости, присвоившая более 13 миллионов рублей 1
07.07.2021 13:37

Жительница Карелии три раза обворовала бывшего мужа

Новости. Криминал
13:24, 08 Июля 2021
фото: © freepik.com

Заезжая в гости к бывшему мужу, жительница Костомукши всякий раз уходила не с пустыми руками, сообщили в МВД Карелии

Уголовное дело по статье «кража» было возбуждено в отношении 33-летней костомукшанки.

По версии следствия, женщина причастна к серии краж денеги имущества, принадлежащих её бывшему мужу — 40-летнему местному жителю.

События развивались весной этого года. Горожанка приехала в гости к экс-супругу с детьми. Они остались у него на ночь. Когда мужчина заснул, костомукшанка без разрешения взяла его телефон и перевела почти полторы тысячи рублей на свою банковскую карту, а затем, удалив все уведомления, отправилась спать. Бывший муж о случившемся узнал, когда, решая вопрос с трудоустройством, забрал из финансового учреждения выписку по счёту. Однако заявлять в полицию тогда он не стал.

Но обратиться к правоохранителям мужчине всё же пришлось, когда экс-супруга вновь пришла к нему домой и, завладев смартфоном костомукшанина стоимостью около 3 тысяч рублей рублей и его деньгами в размере более 11 тысяч рублей, скрылась. На связь женщина не выходила.

Её местоположение установили сотрудники уголовного розыска. В ходе допроса костомукшанка признала вину. Кроме того, женщина в полном объёме возместила причинённый ущерб. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия законного решения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
04.07.2021, 23:40
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
01.07.2021, 10:27
Путешествующий по Карелии блогер разочаровался калитками: «Они отвратительны!»
01.07.2021, 09:41
Глава Минздрава Карелии отметил гендерную особенность третьей волны коронавируса

Чтиво

06.07.2021 11:30
Без политики
Новые технологии в лечении катаракты
Новые английские хрусталики RAYNER - это многократный контроль безопасности.
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»