Жительница Карелии три раза обворовала бывшего мужа

Заезжая в гости к бывшему мужу, жительница Костомукши всякий раз уходила не с пустыми руками, сообщили в МВД Карелии

Уголовное дело по статье «кража» было возбуждено в отношении 33-летней костомукшанки.

По версии следствия, женщина причастна к серии краж денеги имущества, принадлежащих её бывшему мужу — 40-летнему местному жителю.

События развивались весной этого года. Горожанка приехала в гости к экс-супругу с детьми. Они остались у него на ночь. Когда мужчина заснул, костомукшанка без разрешения взяла его телефон и перевела почти полторы тысячи рублей на свою банковскую карту, а затем, удалив все уведомления, отправилась спать. Бывший муж о случившемся узнал, когда, решая вопрос с трудоустройством, забрал из финансового учреждения выписку по счёту. Однако заявлять в полицию тогда он не стал.

Но обратиться к правоохранителям мужчине всё же пришлось, когда экс-супруга вновь пришла к нему домой и, завладев смартфоном костомукшанина стоимостью около 3 тысяч рублей рублей и его деньгами в размере более 11 тысяч рублей, скрылась. На связь женщина не выходила.

Её местоположение установили сотрудники уголовного розыска. В ходе допроса костомукшанка признала вину. Кроме того, женщина в полном объёме возместила причинённый ущерб. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия законного решения.