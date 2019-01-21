В Петрозаводске женщина украла из аптечки одноклассника 65 тысяч рублей

Мужчина откладывал деньги на покупку зимних колес, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление 33-летнего горожанина. Заявитель рассказал, что у него похищены 65 тысяч рублей, которые он откладывал на покупку колес для своих грузовых автомобилей.

Мужчина пояснил, что накануне происшествия у него в гостях была бывшая одноклассница и ее приятели. После ухода гостей мужчина обнаружил, что из аптечки, которую он использовал как тайник, пропали наличные.

Сотрудники полиции установили подозреваемую, 34-летнюю жительницу Кондопоги, приятельницу потерпевшего. Находясь в гостях у потерпевшего, она поранила руку. Хозяин жилья достал аптечку, чтобы обработать рану и заклеить пластырем. Женщина заметила, что помимо медикаментов в контейнере есть денежные средства.

По версии следствия, когда никого не было рядом, она похитила наличные. Впоследствии гражданка потратила их на спиртное, а также приобрела зимнюю куртку за 15 тысяч рублей.

На женщину завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.