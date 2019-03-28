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Новости. Криминал
10:40, 28 Марта 2019
фото: pxhere

Жительница Карелии украла у односельчанки семь золотых колец

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Инцидент произошел в Новой Вилге во время застолья, сообщили в МВД Карелии.

В конце марта жительница поселка обратилась в полицию Прионежского района с заявлением о краже.

Женщина пояснила, что накануне вечером у нее дома были гости. Компания решила продолжить застолье в одном из заведений города Петрозаводска. Тогда гражданка предусмотрительно оставила семь золотых колец на полочке в гостиной.

Вернувшись домой после работы, она обнаружила пропажу.
Сотрудники полиции выяснили, что односельчанка потерпевшей заметила оставленные без присмотра кольца. Дождавшись пока все выйдут из комнаты, она похитила украшения.

Подозреваемая продала кольца, выдав их за свои. Сумма ущерба составила 81 тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2019-03-28 11:59:46
Хорошо живут наши люди. Кольца, золото, ипотека и второй ряд машин на газоне у дома. :)
Мизантроп
2019-03-28 13:57:29
кир, "Хорошо живут наши люди."
Те, кто ворует прибавочную стоимость у работяг, да, согласен.
zanoza
2019-03-28 10:45:41
Разборчивее нужно быть и не приглашать таких "гостей" к себе в дом!
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