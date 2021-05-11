Жительница Карелии в процессе поиска пропавшей сумки потеряла еще 5 тысяч рублей

Жительница Кеми перевела деньги человеку, обещавшему вернуть её сумку, но не увидела ни сумки, ни денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 41-летняя жительница Кеми. Она рассказала, что неизвестные выманили у неё 5 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что приехала в карельскую столицу по личным делам. Уже перед отъездом из Петрозаводска она обнаружила пропажу сумки, но обращаться в полицию не стала. Вместо этого женщина решила разместить объявление в социальных сетях с просьбой вернуть потерянное имущество за вознаграждение.

На её пост мгновенно откликнулся мужчина, который сообщил, что нашёл дорожную сумку и пообещал отдать её законной владелице после того, как та переведёт деньги на указанный им номер. Как только женщина выполнила условия собеседника, связь с ним прервалась.

В настоящее время по данному факту стражи порядка проводят проверку.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и просит в подобных ситуациях не переводить деньги незнакомым людям, не убедившись в том, что информация о находке достоверна. Следует попросить нашедшего имущество описать его. Например, если это сумка, необходимо уточнить, какие вещи в ней хранятся. В случае, если собеседник настаивает на выплате вознаграждения, избегая личной встречи, есть огромная вероятность, что это мошенническая схема.