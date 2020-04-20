Жительница Карелии в самоизоляции вырастила дома огурцы и баклажаны

Екатерина Иванова из Пряжинского района Карелии создала в квартире мини-огород.

"Существует множество "умных" систем для тех, кто готов высаживать растения дома. Но цены на них "кусаются". Можно начать с маленького. Вспомните, как наши мамы и бабушки высаживали лук в баночку с водой, — рассказала местной газете "Наша жизнь" Екатерина Иванова. — Мне же захотелось не только свеженьких пряных трав, но и трофеев в виде томатов, огурцов и других овощей, поэтому я не пожалела на это ни сил, ни времени, ни средств".

В декабре прошлого года девушка посадила семена и создала комфортные условия для их произрастания. Как отмечает издание, результат превзошел очень смелые ожидания. С января по март Екатерина Иванова сняла три урожая редиса. Ароматная зелень лука, базилика, петрушки, укропа, рукколы также стала отличным дополнением вкусных домашних блюд. Сочные огурцы девушка получила уже в первой половине марта, всего на сегодняшних день их появилось 8 штук общей массой порядка 600 грамм. На прошлой неделе начали поспевать помидоры, раздается вширь баклажан. Вовсю цветут нежнейшие создания — петунии.

"Самое первое, что требуется растениям, — это свет, конечно, — отметила жительница Карелии. — Если вы собираетесь выращивать зимой, то нужны специальные фитолампы, которые создают максимально приближенный к природному свету спектр. Земля для домашнего огорода тоже подойдет не всякая — нужна обогащенная питательными веществами и микроэлементами. Я использовала обычный грунт, но добавила в него биогумус, вермикулит и ионитный субстрат "Цион". И вот еще — не забывайте поливать свой огородик, почва должна быть всегда влажной".

Для нее новое увлечение — это постоянный источник вдохновения и позитива. Результатами девушка делится в Instagram.

"Особенно важно отвлечься от грустных мыслей сейчас, когда страна ушла на самоизоляцию, чтобы избежать распространения коронавируса. Поэтому разгружайте голову — загружайте руки!" — советует Екатерина Иванова.

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