Жительница Карелии вернула детей, избавившись от алкозависимости

Женщина восстановила родительские права в отношении 3 детей, сообщили в Суоярвском районном суде.

Суд ограничил женщину в родительских правах в отношении 3 несовершеннолетних детей. С нее взыскали алименты. Дети были переданы под опеку бабушке.

Изменив свой образ жизни, официально трудоустроившись, пройдя курс антиалкогольной терапии, проявляя заботу у своих детях, ответчик обратился с иском в суд к опекуну об отмене ограничения в родительских правах.

Суд удовлетворил иск гражданки и передал детей ей на воспитание.