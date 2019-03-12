Жительница Карелии вернула детей, избавившись от алкозависимости

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Женщина восстановила родительские права в отношении 3 детей, сообщили в Суоярвском районном суде.
Суд ограничил женщину в родительских правах в отношении 3 несовершеннолетних детей. С нее взыскали алименты. Дети были переданы под опеку бабушке.
Изменив свой образ жизни, официально трудоустроившись, пройдя курс антиалкогольной терапии, проявляя заботу у своих детях, ответчик обратился с иском в суд к опекуну об отмене ограничения в родительских правах.
Суд удовлетворил иск гражданки и передал детей ей на воспитание.
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