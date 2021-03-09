Жительница Карелии выставила на продажу конверт для новорожденных и лишилась 62 тысяч рублей

В Кондопоге местная жительница хотела заработать на продаже вещей для новорожденного, но мошенники оставили ее без денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратилась 40-летняя горожанка. Она сообщила, что у неё обманом похитили более 62 тысяч рублей.

Женщина пояснила, что разместила на сайте объявлений информацию о продаже конверта для новорождённых. В ответ быстро откликнулась незнакомка, которая пояснила, что готова выкупить аксессуар для младенцев, но лично забрать его не сможет. Выяснив, что жительница города бумажников не против отправить товар с курьером, собеседница направила ей ссылку якобы для оформления заказа. Кондопожанка перешла по ней. Там требовалось ввести реквизиты банковской карты. Как только она сделала это, на мобильный телефон начали приходить уведомления о списании денежных средств.

Лишившись сбережений, женщина попыталась связаться с лжепокупательницей, но безуспешно.

В настоящее время стражи правопорядка устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными. Злоумышленники подделывают онлайн-сервисы оплаты, доставки, а затем высылают жертвам ссылки на них. Если под видом покупателей или продавцов вам направляют подобную информацию, сделку следует отменить – скорее всего, с вами общаются мошенники.