Жительница Карелии взяла автограф у президента Финляндии

Визит Саули Ниинисте в приграничный финский город Йоэнсуу обошелся без усиленных мер безопасности.

На прошлой неделе президент Финляндии Саули Ниинисте посетил Йоэнсуу – административный центр финской Северной Карелии, куда любят ездить на отдых и за покупками жители российской Республики Карелия. Одна из жительниц карельского города Кондопога Натали Кузина оказалась в это время Йоэнсуу и решила повидать главу соседнего государства.

По словам Натали, никаких особых мер безопасности, связанных с визитом Ниинисте в Йоэнсуу, она не заметила. Никто не перекрывал городские улицы для проезда президентского кортежа, не ограничивал проход по ним гражданам и, естественно, не устраивал срочный ремонт дорог – они в Финляндии и так почти безупречны. Наоборот, как подчеркнула Кузина, любой мог подойти к руководителю страны, пожать ему руку или взять автограф.

Своими впечатлениями от встречи жительница Кондопоги поделилась со "Столицей на Онего".