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Новости. Общество
11:30, 27 Мая 2019
фото: Натали Кузина

Жительница Карелии взяла автограф у президента Финляндии

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Визит Саули Ниинисте в приграничный финский город Йоэнсуу обошелся без усиленных мер безопасности.

На прошлой неделе президент Финляндии Саули Ниинисте посетил Йоэнсуу – административный центр финской Северной Карелии, куда любят ездить на отдых и за покупками жители российской Республики Карелия. Одна из жительниц карельского города Кондопога Натали Кузина оказалась в это время Йоэнсуу и решила повидать главу соседнего государства.

По словам Натали, никаких особых мер безопасности, связанных с визитом Ниинисте в Йоэнсуу, она не заметила. Никто не перекрывал городские улицы для проезда президентского кортежа, не ограничивал проход по ним гражданам и, естественно, не устраивал срочный ремонт дорог – они в Финляндии и так почти безупречны. Наоборот, как подчеркнула Кузина, любой мог подойти к руководителю страны, пожать ему руку или взять автограф.

Своими впечатлениями от встречи жительница Кондопоги поделилась со "Столицей на Онего".

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Комментарии

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бюджет
2019-05-27 12:10:34
Не надо сравнивать цивилизацию и вековые традиции Руси. Финский президент летает рейсовыми самолетами, а нашего лётный отряд в 76 судов. А зачем взяли «моду» собирать всех чинуш летом в Сочи на совещания? Это сколько наших налогов????
ANT
2019-05-27 11:44:58
А от кого ему защищаться, он никому ничего плохого в своей стране не сделал. Президент не боится свой народ, который живёт по-человечески и даже в хоккей выигрывает. И люки не надо заваривать.
Гость
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