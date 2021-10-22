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Жительница Карелии за несколько «ходок» наворовала в магазине сыра на 23 тысячи рублей

Новости. Криминал
17:40, 22 Октября 2021
фото: © vestivrn.ru

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За добычей кондопожанка уезжала подальше от своего города, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статье «кража» возбуждено в отношении 39-летней ранее судимой кондопожанки. По версии полиции, она причастна к серии из 5 краж, совершённых с августа по сентябрь этого года в Медвежьегорском районе.

Женщина действовала по одинаковой схеме: в Медвежьегорске или в поселке Пиндуши заходила в продуктовый магазин, прятала в пакет несколько головок сыра и скрывалась, не оплатив товар. Совокупный ущерб составил более 23 тысяч рублей.

Преступления были раскрыты благодаря записям с камер видеонаблюдения. Кондопожанка дала признательные показания, рассказав, что продавала похищенный сыр и тратила деньги на себя.

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Комментарии

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Эксперд
2021-10-22 17:45:46
Не финского. Либероидная грядка может быть спокойна :)
Гость
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