Жительница Карелии за несколько «ходок» наворовала в магазине сыра на 23 тысячи рублей

За добычей кондопожанка уезжала подальше от своего города, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статье «кража» возбуждено в отношении 39-летней ранее судимой кондопожанки. По версии полиции, она причастна к серии из 5 краж, совершённых с августа по сентябрь этого года в Медвежьегорском районе.

Женщина действовала по одинаковой схеме: в Медвежьегорске или в поселке Пиндуши заходила в продуктовый магазин, прятала в пакет несколько головок сыра и скрывалась, не оплатив товар. Совокупный ущерб составил более 23 тысяч рублей.

Преступления были раскрыты благодаря записям с камер видеонаблюдения. Кондопожанка дала признательные показания, рассказав, что продавала похищенный сыр и тратила деньги на себя.