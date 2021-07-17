Жительница Карелии заявила в полицию на своего бывшего, что он угнал ее автомобиль

Сотрудники ГИБДД в Карелии задержали водителя, угнавшего автомобиль у своей бывшей сожительницы.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы Прионежья. Она рассказала, что после конфликта с бывшим сожителем, который пришел в её дом, он взял ключи от её автомобиля «Рено Сандеро» и уехал в неизвестном направлении.

Получив ориентировку, наряд ДПС выдвинулся на место происшествия. Проезжая через посёлок Шуя, автоинспекторы заметили промчавшийся им навстречу автомобиль, совпадающий с ориентировкой.

Развернувшись, полицейские догнали «Рено» и по громкоговорителю потребовали водителя остановиться. Ему пришлось подчиниться.

Инспекторы зафиксировали у него состояние опьянения.

Проверка показала, что он уже был лишён права управления за пьяную езду. Теперь ему уголовная ответственность за неправомерное завладение автомобилем и повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.