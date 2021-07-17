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Жительница Карелии заявила в полицию на своего бывшего, что он угнал ее автомобиль

Новости. Криминал
10:54, 18 Июля 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии

Сотрудники ГИБДД в Карелии задержали водителя, угнавшего автомобиль у своей бывшей сожительницы.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы Прионежья. Она рассказала, что после конфликта с бывшим сожителем, который пришел в её дом, он взял ключи от её автомобиля «Рено Сандеро» и уехал в неизвестном направлении.

Получив ориентировку, наряд ДПС выдвинулся на место происшествия. Проезжая через посёлок Шуя, автоинспекторы заметили промчавшийся им навстречу автомобиль, совпадающий с ориентировкой.

Развернувшись, полицейские догнали «Рено» и по громкоговорителю потребовали водителя остановиться.  Ему пришлось подчиниться.

Инспекторы зафиксировали у него состояние опьянения. 

Проверка показала, что он уже был лишён права управления за пьяную езду. Теперь ему уголовная ответственность за неправомерное завладение автомобилем и повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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Комментарии

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кир
2021-07-18 11:14:44
Был убит на месте из табельного оружия. Только так - слов они не понимают.
Гость
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