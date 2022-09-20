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Жительница Карелии занервничала и взяла кредит для мошенников

Новости. Общество
18:00, 23 Сентября 2022

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В Прионежье местная жительница попалась на уловку мошенников и оформила кредит в 250 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

«Здравствуйте, уведомляем Вас об одобрении кредита, который Вы запросили…» — такое начало разговора привело в замешательство жительницу одной из деревень Прионежского района. С подобными заявками в банк она не обращалась.

Полиция напоминает, что мошенники часто используют для затравки подобный предлог, а далее, судя по тому, как ведёт себя абонент, применяют различные схемы, чтобы в конечном счёте заставить жертву нервничать и выполнить нужные им шаги.

В данном случае женщину якобы перевели на общение со службой безопасности. Новый голос уверенно диктовал, что нужно сделать для «отмены заявки на кредит». Однако ей не следовало общаться с «менеджерами». Верными действиями стали бы: прекращение разговора, в случае сомнений — обращение в банк. Но жительница Прионежья поступила иначе, озвучила все сведения, которые потребовали на том конце провода. Вскоре получила смс, в котором сообщалось о восстановлении пароля для входа в онлайн-сервис интернет-банка. Этот факт её не насторожил. И по требованию лже-представителя банка она сообщила пароль по телефону.

Итог — в реальности оформленный в онлайн-режиме кредит на сумму более чем 258 тысяч рублей. Только после того, как беседа закончилась, клиентка самостоятельно набрала номер горячей линии банка. Там ей подтвердили факт взятия на себя новых финансовых обязательств.

В полиции Прионежского района принято заявление потерпевшей, однако ей предстоит теперь гасить обязательства перед банком.

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