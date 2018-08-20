Жительница Карелии заплатила налоги, чтобы не остаться без телефона

В Сегежском районе женщина погасила долги по транспортному налогу, чтобы не потерять смартфон, сообщает служба судебных приставов Карелии.

В отделе судебных приставов по Сегежскому району длительное время на исполнении находилось производство о взыскании долга по транспортному налогу с местной жительницы.

Женщина была уведомлена о возбуждении производства, но никаких действий по погашению задолженности не предпринимала.

При проверке имущественного положения приставы арестовали принадлежащий ей дорогостоящий мобильный телефон. Уже на следующий день должница пришла в отдел судебных приставов с квитанцией об оплате налога.