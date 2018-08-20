Жительница Карелии заплатила налоги, чтобы не остаться без телефона

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В Сегежском районе женщина погасила долги по транспортному налогу, чтобы не потерять смартфон, сообщает служба судебных приставов Карелии.
В отделе судебных приставов по Сегежскому району длительное время на исполнении находилось производство о взыскании долга по транспортному налогу с местной жительницы.
Женщина была уведомлена о возбуждении производства, но никаких действий по погашению задолженности не предпринимала.
При проверке имущественного положения приставы арестовали принадлежащий ей дорогостоящий мобильный телефон. Уже на следующий день должница пришла в отдел судебных приставов с квитанцией об оплате налога.
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