Жительница Карелии зарезала знакомого во время ссоры

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 23 апреля 27-летняя обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в п. Шальский поссорилась со своим знакомым. В ходе конфликта обвиняемая ножом причинила потерпевшему множественные ранения. Мужчина погиб от полученных травм.

Обвиняемая находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.