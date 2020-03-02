Жительница Карелии, желавшая получить займ в интернете, связалась с мошенником

В полицию Пудожского района с заявлением о мошенничестве обратилась 19-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.
В одном из районных пабликов девушка обратила внимание на заманчивое предложение о микрозайме. В объявлении было указано, что можно в онлайн-режиме одолжить сумму до 60 тысяч рублей под низкий процент.
Списавшись с автором объявления – пользователем под именем "Дмитрий Олегович" – женщина выяснила, что для получения микрозайма требуется лишь выслать расписку.
Для получения займа местной жительнице нужно было перечислить сумму страховки.
Пудожанка успела перевести мошенникам около четырех тысяч рублей.
В настоящее время полицией проводится проверка по данному факту.
Ранее петрозаводчане украли у прохожего паспорт и набрали займов.
Комментарии