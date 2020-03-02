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Жительница Карелии, желавшая получить займ в интернете, связалась с мошенником

Новости. Криминал
16:18, 03 Марта 2020
фото: © Fotolia/ olgavolodina
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В полицию Пудожского района с заявлением о мошенничестве обратилась 19-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

В одном из районных пабликов девушка обратила внимание на заманчивое предложение о микрозайме. В объявлении было указано, что можно в онлайн-режиме одолжить сумму до 60 тысяч рублей под низкий процент.

Списавшись с автором объявления – пользователем под именем "Дмитрий Олегович" – женщина выяснила, что для получения микрозайма требуется лишь выслать расписку.

Для получения займа местной жительнице нужно было перечислить сумму страховки.

Пудожанка успела перевести мошенникам около четырех тысяч рублей.

В настоящее время полицией проводится проверка по данному факту.

Ранее  петрозаводчане украли у прохожего паспорт и набрали займов.

 

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