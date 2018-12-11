14:44, 11 Декабря 2018
Жительница Мурманской области нашла в поезде телефон жителя Лоухского района и попала под суд
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Карелии в суд направили дело по факту кражи мобильного телефона в поезде, сообщили в транспортном полиции.
Как следует из материалов уголовного дела, 33-летняя жительница Мурманской области, следовавшая в поезде сообщением "Анапа – Мурманск", похитила мобильный телефон, принадлежавший уроженцу Лоухского района.
"После того как мужчина сошел с поезда, обвиняемая обнаружила оставленный им телефон и из корыстных побуждений присвоила его себе", - пояснили в ведомстве.
По факту кражи отделением дознания Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленницы ранее возбудили уголовное дело. В настоящее время оно направлено в суд.
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