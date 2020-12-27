Петрозаводчанка даже не заметила, как перевела мошеннице 140 тысяч рублей

Злоумышленники продолжают обманывать жителей Петрозаводска на популярных сайтах объявлений, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 31-летняя жительница карельской столицы. Она рассказала, что разместила объявление о продаже квартиры в интернете. По словам петрозаводчанки, практически сразу на него откликнулся потенциальный покупатель. Женщина, готовая купить квартиру, по телефону сообщила, что готова внести предоплату в размере 50 тыс. рублей. Жительница Петрозаводска согласилась. После этого звонившая попросила продавца проследовать к банкомату и удостовериться в поступлении денег на счёт. Петрозаводчанка проверила баланс, однако предоплаты не обнаружила.

Женский голос на том конце провода начал убеждать заявительницу ещё раз посмотреть личный кабинет, а после предложила сверить данные банковской карты. В ходе длительной беседы горожанка и не заметила, как перевела незнакомке более 140 тыс. рублей. После чего лжепокупатель перестала выходить на связь. По признакам состава преступления, возбуждено уголовное дело.

В неприятной ситуации оказался и 24-летний житель Петрозаводска. Молодой человек решил сделать своей возлюбленной новогодний подарок – купить щенка породы шпиц. Нашёл объявление в интернете, связался с продавцом, договорился о цене и доставке: собаку должны были привезти из Санкт-Петербурга. Когда все формальности были решены, заявителю пришла ссылка для оплаты покупки, он внёс 10 тыс. рублей.

Затем с жителем карельской столицы вновь связался покупатель и сообщил, что из-за пандемии коронавируса доставить собаку не получится. Петрозаводчанину предложили сделать возврат денег, вновь отправили ссылку. Молодой человек перешёл по ней, после чего с его карты списали 10 тыс. рублей. В настоящий момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.