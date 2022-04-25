Жительница Петрозаводска доверилась незнакомке и потеряла деньги

Продававшая детскую кроватку женщина передала лишнюю информацию о своей карты и не проверила сайт, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские Петрозаводска устанавливают подробности инцидента, произошедшего с 43-летней горожанкой.

Женщина разместила объявление о продаже детской кроватки. На предложение откликнулась жительница другого региона. Стороны остановились на цене в 9 тысяч рублей, после чего незнакомка отправила ссылку на сторонний ресурс.

Петрозаводчанка ввела на предложенном ресурсе реквизиты карты с номером счета и трехзначном CVV-кодом. Однако вместо ожидаемого зачисления произошло списание, и петрозаводчанка лишилась 9 тысяч рублей.

Ранее петрозаводчанин лишился 38 тысяч рублей после разговора с мошенником.