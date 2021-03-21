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Жительница Петрозаводска лишилась денег, продавая свадебное платье

Новости. Происшествия
10:30, 22 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Петрозаводчанка продиктовала мошенникам пароль во время продажи платья в интернете и осталась без денег, рассказали в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 48-летней горожанки, которая пожаловалась, что с ее банковского счета была пропала значительная сумма.

Как выяснилось, женщина разместила на одном из интернет-сервисов объявление о продаже свадебного платья дочери и назначила цену в 25 тысяч рублей. Вскоре с ней связалась потенциальная покупательница, которую все устраивало. Причем та пожелала расплатиться за товар сразу и попросила петрозаводчанку предоставить реквизиты банковской карты.

Автор объявления назвала необходимые данные, после чего на ее телефон пришло смс с комбинацией цифр. Не прочитав предостережение о том, что пароль является секретным и не подлежит разглашению посторонним лицам, женщина продиктовала его собеседнице. На этом связь между ними оборвалась, а со счета горожанки исчезло более 34 тысяч рублей.

В настоящее время по данному заявлению полицейские проводят проверку.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и тщательно изучать безопасные способы расчета с контрагентами прежде, чем использовать онлайн-доски объявлений.

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