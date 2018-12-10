Жительница Петрозаводска мечтает собрать 25 тысяч долларов на лечение сына, можно ей помочь

У маленького Коли синдром врожденных контрактур конечностей, гипотония и задержка развития.

Жительница Петрозаводска Светлана Теребова мечтает собрать 25 тысяч долларов, чтобы уже в третий раз отвезти Колю в Китай на лечение стволовыми клетками.

"Мысли отдать Колю в дом инвалидов у меня никогда не возникало, — уверенно сказала Светлана. — И хотя некоторые знакомые советовали мне хотя бы оставить его в покое, мол, сколько проживет, столько проживет, я так не могу. Поэтому хочу хотя бы немного облегчить жизнь сынишки".

В Китай безропотно несущая свой крест Светлана Теребова возила сына в январе и июле этого года. Чтобы найти деньги на дорогие поездки, с помощью подруг начала сбор средств через соцсети. Проводя различные акции, помогали и сотрудники музея "Кижи". Руководителем службы по охране памятников музея работает отец мальчика Михаил, а до выхода в декрет начальником отдела музейной педагогики трудилась сама Светлана.

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