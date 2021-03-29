Петрозаводчанка пыталась заработать в интернете и осталась без 40 тысяч рублей

Дистанционные мошенники обманули двух петрозаводчанок, когда те искали работу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратились две горожанки, которые сообщили, что они стали жертвами мошенников. Рассказывая свои истории, обе признались - до последнего момента не подозревали, что общаются с аферистами.

Так, 49-летняя петрозаводчанка решила в популярной соцсети найти подработку. Изучая тематические сообщества, женщина, по её словам, нигде не оставляла какие-либо заявки, однако, вскоре ей поступило личное сообщение от незнакомки. Та, удостоверившись, что петрозаводчанка заинтересована в удаленном заработке, выслала ей ссылку на профиль некого "Дмитрия Иванова", заверив, что этот человек якобы обязательно поможет.

Переписка с данным "благодетелем" сулила финансовое благополучие. Обещалось, что петрозаводчанка будет получать денежные переводы на свой счёт, а после аккумуляции средств переводить их далее, забирая себе 30%. Затем, получая инструкции в одном из мессенджеров, женщина попробовала провести первую операцию. Она не прошла, но "Дмитрий" заявил, что новой работнице необходимо заплатить комиссию – перевести собственные средства на электронный кошелёк. Затем аналогичные требования поступили снова и снова… Путая абонентку, постоянно напоминая, что вот-вот поступят крупные суммы, неизвестный заставил её самостоятельно расстаться с более чем 40 тысячами рублей.

А 36-летняя петрозаводчанка искала в соцсети объявление о сезонной работе, когда заметила привлекательную рекламу. В объявлении было указано, что некие лица помогут оформить документы и организуют желающим выезд в соседнюю страну для заработка. Созвонившись с автором анонса, горожанка узнала, что якобы все эти услуги предоставляют в Санкт-Петербурге, а их стоимость составит более 5 тысяч рублей. После перевода денег, а также отправки персональных данных соискательница не дождалась ни документов, ни каких-либо объяснений, а абонент исчез.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки. Полицейские устанавливают детали происшествий и напоминают всем жителям Карелии, что удаленно решать финансовые вопросы без гарантий нельзя.